Сара Хиршланд заняла пост главного управляющего НОК США

НЬЮ-ЙОРК , 12 июля. / ТАСС /. Пост главного управляющего Национального олимпийского комитета (НОК) США заняла в четверг Сара Хиршланд, руководившая ранее коммерческим департаментом Американской ассоциации гольфа. Об этом сообщает пресс-служба НОК США.

"Национальный олимпийский комитет США переживает критически важный период в своей истории и нуждается в энергичном, креативном и вдохновляющем лидере, который способен, опираясь на ранее достигнутые успехи, добиваться того, чтобы наши спортсмены ощущали себя защищенными, чувствовали нашу поддержку и имели все возможности для развития", — заявил президент НОК Лэрри Пробст.

Хиршланд сменит на этом посту Сьюзан Лайонс , которая временно занимала пост главного управляющего с февраля 2018 года, после ухода Скотта Блэкмуна в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств к несовершеннолетним экс— врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара.