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Сара Хиршланд заняла пост главного управляющего НОК США
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Сара Хиршланд заняла пост главного управляющего НОК США 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Пост главного управляющего Национального олимпийского комитета (НОК) США заняла в четверг Сара Хиршланд, руководившая ранее коммерческим департаментом Американской ассоциации гольфа. Об этом сообщает пресс-служба НОК США.
"Национальный олимпийский комитет США переживает критически важный период в своей истории и нуждается в энергичном, креативном и вдохновляющем лидере, который способен, опираясь на ранее достигнутые успехи, добиваться того, чтобы наши спортсмены ощущали себя защищенными, чувствовали нашу поддержку и имели все возможности для развития", — заявил президент НОК Лэрри Пробст.
Хиршланд сменит на этом посту Сьюзан Лайонс, которая временно занимала пост главного управляющего с февраля 2018 года, после ухода Скотта Блэкмуна в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств к несовершеннолетним экс— врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара.
На посту руководителя коммерческого департамента Американской ассоциации гольфа Хиршланд отвечала за контакты со СМИ, отношения с корпоративными спонсорами, маркетинг и лицензирование. До поступления на работу в Американскую ассоциацию гольфа в 2011 году она занимала пост вице-президента по вопросам стратегического развития в компании Wasserman Media Group, а также работала в компаниях OnSport и Total Sports.
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