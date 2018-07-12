Захарова рассказала об истинных целях НАТО 

Стремление НАТО к механическому расширению обнажает его истинную цель: достижение военного превосходства, считают в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство России также считают, что Альянс не способствует укреплению безопасности его участников.
«Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель, инструмент освоения геополитического пространства. На самом деле речь идет только об одном — о достижении военного превосходства», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Во время саммита НАТО в Брюсселе все 29 стран участников Альянса попросили Македонию к нему присоединится. Также к в военно-политический блок может вскоре вступить и Грузия.