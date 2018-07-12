США пригрозили санкциями России, Китаю и Евросоюзу

России и США пригрозили Китаю Евросоюзом санкциями в случае, если они продолжат закупать нефть у Ирана . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

"Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить исполнение санкций, касающихся иранской нефти, в отношении всех, включая Китай", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса.

Один из конгрессменов напомнил Мнучину, что США уже фактически находятся в состоянии торговой войны с Китаем.