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США пригрозили санкциями России, Китаю и Евросоюзу
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США пригрозили санкциями России, Китаю и Евросоюзу 

ТВ Центр 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
США пригрозили Китаю, России и Евросоюзом санкциями в случае, если они продолжат закупать нефть у Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.
"Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить исполнение санкций, касающихся иранской нефти, в отношении всех, включая Китай", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса.
Один из конгрессменов напомнил Мнучину, что США уже фактически находятся в состоянии торговой войны с Китаем.
"Опять-таки: мы намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении них (Китая), в отношении России, в отношении Европы и других, когда дело касается иранской нефти", — ответил глава Минфина.
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