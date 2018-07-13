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90-летие Валентина Пикуля: он мерил жизнь томами книг
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90-летие Валентина Пикуля: он мерил жизнь томами книг 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице состоялась литературно-историческая кают-компания в память 90-летия со дня рождения писателя Валентина Пикуля.
Кают-компания, размером со зрительный зал киноконцертного зала «Россия», наверное, не поместилась бы ни на одном корабле, о которых писал Валентин Пикуль. Сотни людей пришли отдать долг памяти любимого писателя нескольких поколений.
«Все, что я приобрел в последствии, я приобрел от страстной, почти фанатичной любви к познаниям», — говорил сам о себе писатель. Казалось нет такого сюжета, который не был бы неподвластен Валентину Пикулю: дворцовые перевороты, истории взлетов и падений всесильных фаворитов и временщиков, морские сражения, империи на поворотах истории.
— Валентин Саввич словно жил в прошлом. Он постоянно думал о своих героях, собрал уникальную картотеку портретов, поскольку не мог писать о человеке, не видя его изображения. Работал он всегда по ночам. Очень долго. Скрупулезно изучая эпоху, в которой происходило действие его очередного романа. Он верил в жизнь, как и в смерть. После его ухода я нашла в его рабочем кабинете книгу, где на полях была его пометка: «умер 16 июля». Он ошибся всего на три дня, — рассказала вдова писателя Антонина Ильинична.
— Тем и ценен для ныне живущих и для потомков удостоверенный временем талант Пикуля, который является ярким и мощным носителем воли к достойной жизни в нашем Отечестве, — сказал председатель общероссийского Движения поддержки флота Михаил Ненашев.
Завершилась кают-компания выступлением певца Михаила Муромова.
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