Ещё
Шефчович: ЕС и США готовы к увеличению торговли газом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шефчович: ЕС и США готовы к увеличению торговли газом 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты готовы к увеличению торговли сжиженным природным газом после завершения формирования соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ЕС и США готовы к росту торговли сжиженным природным газом.
Однако, он также добавил, что для этого необходимо завершить формирование недостающей инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Шефчович предложил властям США обсуждать с ЕС вопрос санкций, прежде чем вводить их против таких проектов, как «Северный поток — 2».
Он также выразил надежду на то, что ЕС и США смогут избежать дальнейшего обострения в торговле.
Газета.Ru: последние новости
Родственники отравленной "Новичком" в Эймсбери прокомментировали ее смерть В Москве ждут роста числа резидентов инновационных кластеров Посол Бельгии назвал условие отмены антироссийских санкций
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент192
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками353
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение