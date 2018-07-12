Шефчович: ЕС и США готовы к увеличению торговли газом

По его словам, ЕС и США готовы к росту торговли сжиженным природным газом.

Однако, он также добавил, что для этого необходимо завершить формирование недостающей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Шефчович предложил властям США обсуждать с ЕС вопрос санкций, прежде чем вводить их против таких проектов, как «Северный поток — 2».

Он также выразил надежду на то, что ЕС и США смогут избежать дальнейшего обострения в торговле.