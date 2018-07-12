750 образцов современного вооружения и военной техники покажут в военных округах и на Северном флоте в рамках форума «Армия-2018» 

По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой техники существенно возросло, так, год назад было представлено около 650 единиц, а в 2016 — более 500.
В военных округах и на Северном флоте в ходе проведения международного форума «Армия-2018» и «Недели национальной безопасности» в статическом и динамическом показах будет задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.
По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло, что, несомненно, вызовет большой интерес как у специалистов, так и посетителей форума.
Так, год назад было представлено около 650 единиц, а в 2016 — более 500.
Помимо военных округов и Северного флота, динамические показы форума «Армия-2018» пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.
Работу по расширению масштабов статической экспозиции и динамического показа Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны считает одной из приоритетных при подготовке к форуму.