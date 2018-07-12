750 образцов современного вооружения и военной техники покажут в военных округах и на Северном флоте в рамках форума «Армия-2018»

По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой техники существенно возросло, так, год назад было представлено около 650 единиц, а в 2016 — более 500.

В военных округах и на Северном флоте в ходе проведения международного форума «Армия-2018» и «Недели национальной безопасности» в статическом и динамическом показах будет задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

По сравнению с предыдущими годами количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло, что, несомненно, вызовет большой интерес как у специалистов, так и посетителей форума.

Так, год назад было представлено около 650 единиц, а в 2016 — более 500.

Помимо военных округов и Северного флота, динамические показы форума «Армия-2018» пройдут на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка , на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье