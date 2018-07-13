В районе Южнопортовый ведут работу по своевременному выявлению семейного неблагополучия

24 несовершеннолетних состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Южнопортовый.

Согласно подведенным итогам за первое полугодие 2018 года с учета было снято трое детей. При этом по постановлениям КДН и ЗП в центре помощи семье и детям «Истоки» на социальном сопровождении состоят семь семей (три из них находятся в социально-опасном положении).

— За 2018 год проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 210 вопросов, из них: по воспитательно-профилактической работе — 84, протоколов об административных правонарушениях — 91, заслушано отчетов должностных лиц — 35, — рассказала заместитель главы управы района Южнопортовый по работе с населением Лариса Бабанина. — Ведется активная работа с органами опеки и попечительства, ГДН ОМВД и другими государственными общественными организациями, учебными заведениями, учреждениями здравоохранения и населением по своевременному выявлению неблагополучных семей.

Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделяется бытовая техника, оказывается вещевая и продуктовая помощь, ведется информационно-консультативная поддержка педагогов-психологов, юриста, социальных педагогов, специалистов по работе с молодежью.