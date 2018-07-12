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В НАТО посчитали Россию конкурентом
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В НАТО посчитали Россию конкурентом 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Через четыре-пять лет НАТО может потерять военное превосходство над Россией, если страны-члены Североатлантического альянса не будут модернизировать свои вооруженные силы, предупредил в четверг главкомом ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти.
"У нас появились конкуренты, в частности, Россия. Мы по-прежнему имеем превосходство в большинстве военных областей, но сегодня имеет место очень существенная модернизация их сил. И если мы не улучшим ситуацию и не продолжим нашу модернизацию, ситуация может измениться через четыре-пять лет", — сказал Скапаротти на полях саммита НАТО в Брюсселе.
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