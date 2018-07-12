В НАТО посчитали Россию конкурентом

"У нас появились конкуренты, в частности, Россия. Мы по-прежнему имеем превосходство в большинстве военных областей, но сегодня имеет место очень существенная модернизация их сил. И если мы не улучшим ситуацию и не продолжим нашу модернизацию, ситуация может измениться через четыре-пять лет", — сказал Скапаротти на полях саммита НАТО в Брюсселе.