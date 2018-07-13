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Во дворе на Академика Королева привели в порядок детскую площадку
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Во дворе на Академика Королева привели в порядок детскую площадку 

Управа Останкинского района 4 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
На детской площадке во дворе дома 1, корп. 1 на улице Академика Королева привели в порядок детскую площадку. О проблеме сообщил пользователь портала «Наш город», оставив сообщение в одной из рубрик.
«Резиновое покрытие стёрлось», — написал Олег З.
Спустя два дня нарушение было устранено, покрытие отремонтировано; кроме того, коммунальщики установили оплетку на качелях. Заявитель получил ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина о проделанной работе.
Напомним, сообщить о том, что во дворе дома есть самовольно построенные гаражи можно в электронную приёмную управы по адресу OstSpr@mos.ru либо на портал «Наш город» в соответствующую рубрику. (иб)
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