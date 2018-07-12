Доллар США стабилен на максимуме за полторы недели против корзины других валют

Investing.com — В четверг курс доллара остается стабильным вблизи к максимуму за полторы недели по отношению к корзине других основных валют после выхода данных о том, что в июне инфляция в США ускорилась до максимума за шесть лет. Данные по инфляции укрепили прогнозы о еще двух повышениях процентной ставки ФРС в этом году.

В 17:28 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, торговался на позиции 94,53 после роста на 0,67% в среду.

Согласно отчету министерства труда США, инфляция потребительских цен в июне выросла на 2,9% в годовом исчислении. Это наивысший показатель роста инфляции с 2012 года.

По сравнению с прошлым месяцем потребительские цены выросли всего на 0,1% против роста на 0,2% в мае.

Этот отчет вышел на следующий день после публикации данных о том, что в июне темп роста цен производителей США в годовом исчислении оказался максимальным за шесть с половиной лет. то свидетельствует об укреплении американской экономики.

Данные отчета говорят о том, что, даже на фоне растущей неопределенности относительно торговой политики США, ФРС может продолжить повышение процентной ставки в этом году.

Другой отчет показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимума за два месяца. Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться.

Курс доллара остается близко к максимуму за шесть месяцев против иены. Пара USD/JPY повысилась на 0,44% до 112,48.

Курс евро изменился незначительно: пара EUR/USD торговалась на позиции 1,1678, оставаясь близко к максимуму за три с половиной недели 1,1790, зафиксированному в понедельник.

Опубликованный в четверг протокол прошлого заседания ЕЦБ еще раз подтвердил, что чиновники Европейского центробанка планируют сохранять значение процентной ставки до тех пор, пока не убедятся в стабильном росте инфляции на целевом уровне.

ЕЦБ также предупредил, что рост протекционизма в торговых отношениях в последние месяцы наносит ущерб экономике еврозоны.

Еврокомиссия снизила прогноз по росту экономики еврозоны в этом году из-за повышения угрозы торговой войны.

Курс фунта незначительно вырос к доллару. Пара GBP/USD торговалась на позиции 1,3219.