Армия подняла флаг Сирии на площади, с которой начались протесты в 2011 году

Бойцы армии Сирии подняли флаг страны на площади у мечети Аль-Омари в Дераа, где в 2011 году начались массовые антиправительственные митинги, которые позднее переросли в полномасштабный вооружённый конфликт. «Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари, где мы сейчас, начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса», — приводит РИА Новости слова одного из офицеров сирийской армии. Отмечается, что часть города, на которой находится площадь, перешла под контроль армии Сирии после переговоров с главарями бандформирований. Ранее сообщалось, что военные полицейские из России сопроводили колонну беженцев из населённого пункта Босра-эш-Шам в освобождённый Эн-Найм в провинции Дераа.