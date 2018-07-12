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Армия подняла флаг Сирии на площади, с которой начались протесты в 2011 году
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Армия подняла флаг Сирии на площади, с которой начались протесты в 2011 году 

RT на русском 9 часов назад
Бойцы армии Сирии подняли флаг страны на площади у мечети Аль-Омари в Дераа, где в 2011 году начались массовые антиправительственные митинги, которые позднее переросли в полномасштабный вооружённый конфликт.
«Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари, где мы сейчас, начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса», — приводит РИА Новости слова одного из офицеров сирийской армии.
Отмечается, что часть города, на которой находится площадь, перешла под контроль армии Сирии после переговоров с главарями бандформирований.
Ранее сообщалось, что военные полицейские из России сопроводили колонну беженцев из населённого пункта Босра-эш-Шам в освобождённый Эн-Найм в провинции Дераа.
RT на русском: последние новости
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