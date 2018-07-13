Порт Мурманска гудел. Рыбаки протестуют против аукционов на вылов краба вместо квот

Мурманске 12 июля ровно в 14 часов все корабли, находившиеся на причале, дали гудок и пять минут беспрерывно гудели. Слышал весь город. Это был протест рыбаков — они требуют не менять принцип распределения квот на вылов краба. Происходящее снимает и комментирует местный житель: «Честно сказать, такое я помню последний раз в 82-м году, когда суда гудели».

Гнев делового сообщества дошел до Кремля. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о квотах. А началось все в 2017 году. Как писал «Коммерсантъ», на стол президенту легло письмо, которое он переадресовал своему помощнику Андрею Белоусову

Неизвестные авторы предложили вместо исторического распределения квот на краба вернуть аукционы. Это может стать полным переделом рынка. Для понимания можно сравнить с радиостанцией или телеканалом. У каждого есть своя частота, которая стоит денег. И вдруг приходит чиновник и говорит: частоту мы забираем и выставляем на аукцион. Если хотите вещать дальше, поборитесь за это право и заплатите еще много денег.

Точно так же и с выловом краба. Это очень затратная отрасль. Нельзя просто так пойти рыбачить. Нужно судно, опытный экипаж, нужны знания. Аукционы для многих предприятий — синоним разорения.

Дмитрий Терехин коммерческий директор предприятия рыбодобывающей отрасли «Семь островов» «Из поколения в поколение десятилетиями люди занимались этим бизнесом, развивали свои основные фонды. И в определенный момент им хотят сказать, что нет, сегодня часть своей квоты тоже пойдет на аукцион. То есть те компании, которые обладают небольшим ресурсом, есть вероятность того, что на аукционе они не смогут выиграть, прямо скажем, ни одного лота. Тем самым работа данных компаний сократится».

Аукционы уже были в начале нулевых. Но тогда в отрасли царил хаос — непрозрачный бизнес, браконьерство. Тогда торги помогли навести порядок. И устойчивым предприятиям, которые соблюдали правила игры, продлили квоты. Аукционы, по подсчетам экономистов, будут стоить бизнесу от 50 до 300 млрд рублей. А если компания, верившая в исторические квоты, уже вложилась в новые суда, ей придется их продавать?

Сергей Саксин председатель совета директоров «Преображенской базы тралового флота» «В отличие от многих других бизнесов, которые существуют в Российской Федерации , он не дотируется из бюджета нисколько. То есть он развивается самостоятельно. Вложения в этот бизнес имеют отдачу в среднем в 5-7 лет».

Пострадает и судостроительный бизнес, который лишится заказов. Есть ли хоть какая-то выгода? Антимонопольщики заявляют, что торги стимулируют конкуренцию. В Росрыболовстве , которое за аукционы, говорят, что в бюджет поступит больше денег. Но справедливая ли это цена за банкротства, за то, что бюджет недополучит налоги, за то, что рыбаки лишатся работы?

Сейчас речь только о крабе. Но рынок задается вопросом: сегодня краб, а завтра рыба и другие биоресурсы? С краба начали, скорее всего потому, что его рентабельность добычи 60%. А СМИ сразу же назвали имена тех, кто может стоять за инициативой.