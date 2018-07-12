Первый модернизированный стратегический Ту-160М поступит на вооружение в 2021 году

Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

Алексеем Криворучко. «Первый новый самолет Ту-160М в модернизированном облике должен быть передан ВКС в 2021 году», — заявил Конюхов во время посещения Казанского авиазавода заместителем министра обороны РФ

«Сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к работам по данному направлению. Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов строя — разрабатывается конструкторская документация, изготавливаются опытные образцы систем», — отметил глава «Туполева»

Как сообщалось, замглавы военного ведомства Криворучко в четверг провел совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом имени Горбунова. Он также оценил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Ранее Конюхов сообщил «Интерфаксу» , что летные испытания модернизированного «стратега» Ту-160 займут около трех лет — с 2019 по 2021 год.

По его словам, параллельно будут проводиться летные испытания и новых «стратегов» уже в облике Ту-160М2.

«Опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации завершатся испытаниями самолета Ту-160М. Далее результаты этого ОКРа будут распространены как на модернизацию самолетов в строе, так и на постройку новых самолетов», — сказал глава «Туполева».

Он подчеркнул, что эти работы будут вестись параллельно — «мы будем как строить новые самолеты, так и модернизировать самолеты в строе».

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь», производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев», входит в ОАК ). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№ 804), получивший имя « Петр Дейнекин » в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации «Интерфаксу» сообщили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

Параллельно «Туполев» ведет работы по созданию Ту-160М2 — новейшей модификации стратегического ракетоносца. Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО «Туполев» на поставку первой партии «стратегов» Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.