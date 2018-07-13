Общественники подготовят концепцию развития территории завода клапанов

В осмотре места, на котором четыре с лишним века назад появился город Самара , приняли участие представители администраций города и области, археологи и историки, архитекторы, градозащитники и журналисты.

Специалисты с уверенностью говорят, что на этой территории в 1586 г. князь Григорий Засекин основал Самару. В начале XVIII века деревянная крепость сильно пострадала в результате пожара и ее не стали восстанавливать. Вместо этого чуть выше возвели земляную крепость. Место засекинской крепости при этом оставалось важнейшим городским пространством. Здесь располагались храмы, хорошо известные любителям истории по гравюре немецкого путешественника Адама Олеария, а также главная городская площадь, которая называлась Хлебной (нынешняя Хлебная площадь до революции носила название Полицейской).

В годы советской власти храмы снесли, на их фундаментах был возведен завод клапанов, а городская площадь исчезла за забором предприятия. Многовековой культурный слой оказался на несколько десятилетий спрятан под производственными цехами.

Завод клапанов перестал функционировать много лет назад, а в 2015 г. предприятие официально объявили банкротом. В 2017 г. собственник начал демонтаж заводских корпусов, что вызвало тревогу градозащитников. Помимо сноса, активисты зафиксировали земляные работы. Управление госохраны памятников Самарской области вынесло собственнику предостережение о недопустимости выемки грунта без предварительной историко-культурной экспертизы земельного участка.

Во время осмотра территории бизнесмен Алексей Леушкин объяснил снос заводских корпусов их аварийным состоянием. Собственник заверил участников выездного мероприятия, что если на территории и начнется строительство, то только после археологических исследований. О необходимости проведения здесь раскопок специалисты говорят уже давно. В прошлом году в соседнем квартале в результате исследований были обнаружены ценные артефакты. Археологи уверены, что и на месте бывшего завода клапанов могут быть обнаружены еще более ценные для истории города находки. Кроме того, активисты настаивают, что территории, на которой находилась крепость Григория Засекина, необходимо вернуть статус важнейшего городского пространства. Александр Хинштейн выслушал предложения архитекторов и общественников относительно будущего этого места. Прозвучало несколько идей, в том числе устройство здесь археологического ландшафтного парка.

По результатам осмотра общественникам предложили объединить все имеющиеся предложения в единую концепцию и представить ее в конце следующей недели, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе проекта.