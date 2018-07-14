Гурьевский водоканал могут закрыть на 90 суток

Росприроднадзор может приостановить деятельность Гурьевского водоканала за загрязнение реки Преголя в районе посёлка Родники.

По итогам проверки специалисты установили факт сброса неочищенных сточных вод. Официальное письмо с этой информацией получили экологи-общественники. В документе указано, что за порчу земель «Гурьевский водоканал» уже привлекли к административной ответственности. Юридическому лицу грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

За последний месяц это уже не первый случай, когда экологам приходится выезжать в поселок Родники. В июне местные жители жаловались на запах тухлой рыбы. Тогда шпротный цех проинспектировала природоохранная прокуратура и установила, что производство загрязняет атмосферу и превышает допустимый уровень шума, после этого его закрыли.

Напомним, что жители неоднократно жаловались на работу гурьевского водоканала. Так 8 марта 2018 года жители города остались без воды. Причиной стали «сбои по электронике».

А в январе этого же года в гурьевской гимназии отменили занятия. Причиной стало аварийное отключение воды. Тогда в Гурьевском водоканале пояснили, что о возникших неполадках они узнали практически сразу, но не стали их устранять. «Кто ночью работать будет?», — ответил диспетчер.