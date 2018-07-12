Ещё
Теперь все праздники будут отмечать в новом парке: рассказываем, как ЧМ изменит жизнь ростовчан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теперь все праздники будут отмечать в новом парке: рассказываем, как ЧМ изменит жизнь ростовчан 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Театральная площадь в эти дни стара центром притяжения для тысяч людей
Сегодня, 12 июля, Василий Голубев на пресс-конференции рассказал о том, как прошел чемпионат мира по футболу в донской столице и как это событие повлияет на наше будущее. По словам главы региона, в Ростове во время ЧМ серьезных происшествий не случилось, по уровню организации наш город получил твердую четверку с плюсом.
— А теперь надо заниматься наследием, чтобы все, что создали, работало для людей. Надо еще адаптировать для Ростова оборудование, которое останется от фан-зоны. Еще я хотел бы оставить традицию сохранения чистоты и порядка, — прокомментировал Голубев. — После того, как фан-зону уберут, на Театральной площади надо будет как можно скорее навести порядок: вновь подключить высоковольтные линии для трамваев и вернуть на место столбы, которые пришлось убрать.
По словам губернатора, необходимо уже сегодня придать парку «Левобережному» новый импульс развития. Василис Голубев отметил, еще не окончены работы по благоустройству, но уже в следующем году выпускники будут отмечать праздник в «Левобережном», а не на набережной. Глава региона не исключил, что гулянья в День молодежи тоже переместятся туда.
— Много еще чего надо сделать: поставить ограждение по периметру, продолжить озеленение, но в новом парке большие возможности для мероприятия, — сказал губернатор.
Также необходимо провести работы по адаптации стадиона, так как «Ростов Арена» не может жить одним лишь футболом, считает Голубев.
Губернатор попросил ростовчан не забывать про донское гостеприимство и бережно относиться к наследию чемпионата мира.
— Хотелось бы двигаться дальше, а не заниматься ремонтом, — прокомментировала он.
161.ru: последние новости
Марс засияет оранжевой звездой, Луна покраснеет: ростовчане смогут увидеть необычное небо 27 июля «Это место не для всех»: охранник потребовал с ростовчанки деньги за вход на стадион «Локомотив» Начало отопительного сезона может сорваться в нескольких городах Ростовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками297
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала56
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС151
Умер Виктор Фетисов2
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение