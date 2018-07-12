Теперь все праздники будут отмечать в новом парке: рассказываем, как ЧМ изменит жизнь ростовчан

Театральная площадь в эти дни стара центром притяжения для тысяч людей

Сегодня, 12 июля, Василий Голубев на пресс-конференции рассказал о том, как прошел чемпионат мира по футболу в донской столице и как это событие повлияет на наше будущее. По словам главы региона, в Ростове во время ЧМ серьезных происшествий не случилось, по уровню организации наш город получил твердую четверку с плюсом.

— А теперь надо заниматься наследием, чтобы все, что создали, работало для людей. Надо еще адаптировать для Ростова оборудование, которое останется от фан-зоны. Еще я хотел бы оставить традицию сохранения чистоты и порядка, — прокомментировал Голубев. — После того, как фан-зону уберут, на Театральной площади надо будет как можно скорее навести порядок: вновь подключить высоковольтные линии для трамваев и вернуть на место столбы, которые пришлось убрать.

По словам губернатора, необходимо уже сегодня придать парку «Левобережному» новый импульс развития. Василис Голубев отметил, еще не окончены работы по благоустройству, но уже в следующем году выпускники будут отмечать праздник в «Левобережном», а не на набережной. Глава региона не исключил, что гулянья в День молодежи тоже переместятся туда.

— Много еще чего надо сделать: поставить ограждение по периметру, продолжить озеленение, но в новом парке большие возможности для мероприятия, — сказал губернатор.

Также необходимо провести работы по адаптации стадиона, так как «Ростов Арена» не может жить одним лишь футболом, считает Голубев.

Губернатор попросил ростовчан не забывать про донское гостеприимство и бережно относиться к наследию чемпионата мира.

— Хотелось бы двигаться дальше, а не заниматься ремонтом, — прокомментировала он.