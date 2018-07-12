Депутат райсовета в Красноярском крае заподозрила экс-главу Есаульского сельсовета в подделке документов

Красноярском крае продолжаются разбирательства в деле, где Есаульский сельсовет присвоил себе лесной массив в другом районе и организовал там лесоповал. Местный депутат Марина Якубенко подозревает, что документы, полученные на вырубку деревьев являются поддельными. Подробно о происходящем она рассказала корреспонденту «360 Источник фото: телеканал „360“

По словам женщины, вырубку леса не остановили, она продолжается в полной мере. Марина Якубенко подозревает, что документы поддельные. В этом случае правоохранительные органы бездействуют. Женщина предположила, что они ожидают приговора от арбитражного суда, заседание которого состоится 27 июля. По мнению депутата, ответственность лежит на бывшем главе сельсовета, так как именно он поставил данные лесные территории на кадастровый учет.

Корреспондент „360“ связался с начальником отдела надзора министерства лесного хозяйства Красноярского края Анваром Бикбовым и попросил прокомментировать ситуацию.

Источник фото: телеканал „360“

Начальник отдела подтвердил слова Якубенко и добавил, что не ясно, как и когда Есаульский сельсовет без ведома администрации Березовского района смог оформить документы, в которых указано, что эти леса принадлежат им. Также земле не дана категория, а этого не понятно, на каких основаниях разрешили вырубать деревья. Министерство лесного хозяйства Красноярского края оформит заявление и обратится с ним в правоохранительные органы.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль Марины Якубенко. Есть все основания предполагать, что это было сделано недоброжелателями из мести, поскольку женщина ведет активную общественную работу.