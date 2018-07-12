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Пешеходную зону на территории лесного массива обустроят в Московском
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Пешеходную зону на территории лесного массива обустроят в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты 11 июля начали проводить работы по благоустройству пешеходной зоны в поселении Московский.
— Началось обустройство пешеходной зоны в лесном массиве микрорайона №1. Специалисты уже начали подготовительные работы. Они проложили 50 метров песчаной подушки, — отметила пресс-секретарь местной администрации Анна Поплавская.
Она добавила, что специалисты установят уличное освещение и скамейки для отдыха вдоль пешеходной зоны. Будут открыты две спортивные площадки с уличными тренажерами. Специалисты оборудуют зону для пожилых людей, которые смогут там тренироваться.
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