Пешеходную зону на территории лесного массива обустроят в Московском

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Специалисты 11 июля начали проводить работы по благоустройству пешеходной зоны в поселении Московский.

— Началось обустройство пешеходной зоны в лесном массиве микрорайона №1. Специалисты уже начали подготовительные работы. Они проложили 50 метров песчаной подушки, — отметила пресс-секретарь местной администрации Анна Поплавская.

Она добавила, что специалисты установят уличное освещение и скамейки для отдыха вдоль пешеходной зоны. Будут открыты две спортивные площадки с уличными тренажерами. Специалисты оборудуют зону для пожилых людей, которые смогут там тренироваться.