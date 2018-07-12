Мастер-класс для представителей старшего поколения состоялся в Первомайском

Фото: Дом культуры «Первомайское»

Сотрудники Дома культуры «Первомайское» совместно со специалистами Клиентской службы Центра социального обслуживания «Троицкий» в поселении Первомайское 11 июля провели мастер-класс по художественно-прикладному творчеству.

— Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Участниками мастер-класса стали граждане старшего поколения. Они создали композиции из природных материалов. Мероприятие состоялось на площадке перед учреждением, — рассказала заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.

Она добавила, что к собравшимся обратились глава поселения Первомайское Николай Камнев и руководитель ДК Светлана Сазонова.