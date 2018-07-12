Почему я больше не хочу покупать в краснодарском «Магните»: Галицкий ушел, а что осталось?

Краснодар . 12 июля — Новая Кубань. Торговая сеть «Магнит» является одной из крупнейших и пользуется спросом у покупателей. Отсюда — неплохая выручка компании.

— Мы работаем для повышения благосостояния наших покупателей, сокращая их расходы на покупку качественных товаров повседневного спроса, бережно относясь к ресурсам компании, улучшая технологию и достойно вознаграждая сотрудников. — Такую миссию преследует «Магнит», согласно официальных заявлений.

В этой связи в период становления организации применялись различные технологии развития: разработана система супермаркетов «у дома» для удобства потребителей, более серьезные покупки по выгодным ценам можно совершать в гипермаркетах, где постоянно действуют какие-либо акции и т.д. Казалось бы, все, что необходимо для комфорта людей.

Но, ситуация вокруг этой самой иллюзии «комфорта» как-то внезапно начала меняться. Возможно, это связано и с уходом из компании её основателя Сергея Галицкого , провожать которого со словами благодарности недавно вышел весь персонал «Магнита».

Эти самые очень даже существенные изменения ощутили на себе и корреспонденты «Новой Кубани», которые также как и другие люди являются обычными клиентами «Магнита».

В этой связи наше издание решило рассказать всего о нескольких проблемах и нарушениях, которые произошли буквально в последние несколько дней. И, к сожалению, они не единичны.

Итак, начнем с того, что потребители, как правило, приходят в супермаркеты и гипермаркеты в надежде быстро совершить покупки. В обычных магазинах работает один кассир, поэтому собирается очередь. В супермаркетах и гипермаркетах, особенно такой крупной сети, как «Магнит», по логике вещей такого быть не должно.

Однако весьма типичный инцидент, связанный с этой темой, случился 11 июля в гипермаркете, расположенном на ул. Солнечная, 18/3. И связан он с уровнем квалификации персонала торговой точки, а точнее говоря с отсутствием этой самой квалификации.

Достаточно поздно завершив напряженный трудовой день, корреспондент «НК» направилась в гипермаркет «Магнит». Торговая точка на ул. Солнечной работает до 1:00. Около 23:50 у касс начали скапливаться очереди. При этом операторов не было. Люди выстроились возле двух касс. К каждой из них подходили девушки в форменной одежде и сообщали, что у них технический перерыв и работа будет возобновлена в течение 10-15 минут. Никаких письменных уведомлений, о том, что в гипермаркете введена система подобных перерывов на информационных стендах, где красуется лишь завлекающая реклама, не имеется.

Позже выяснится именно о введении системы этих самых технических перерывов.

По окончанию перерыва произошло следующее: девушка, которая сообщала покупателям, что работа кассы будет возобновлена, начала обслуживать клиентов, параллельно скопившихся в очереди возле другой кассы. А та операционист, которая до этого работа на той кассе и вовсе встала, развернулась и ушла.

Тем клиентам, которые ждали окончания технического перерыва пришлось снова встать в другую очередь в ту кассу, которая начала обслуживать клиентов. Девушка, которая ввела в заблуждение покупателей, даже устных извинений им не принесла. На бейджике были указаны её персональные данные Андрейчук Екатерина Юрьевна.

Возмущенные ожиданием клиенты пытались допиться разъяснений у персонала, контролирующего работу кассиров.

— Позовите мне, пожалуйста, администратора! — Стал требовать молодой человек, стоявший в очереди с покупками.

К нему подошла женщина, представившаяся администратором, пояснила, что в гипермаркете наблюдается дефицит персонала. С её слов, в указанное время на рабочем месте находились лишь 3 человека. Она же уточнила и то, что технический перерыв является системным новшеством. Ещё раз подчеркнем то, что каких-либо уведомлений на информационных стендах по этому поводу, как, например, в сети METRO Cash and Carry, не то чтобы нет, а на табличке при входе и вовсе указано: «без перерывов и выходных дней»

Как уточнила женщина, представившаяся администратором, технические перерывы ввели введу наступления новых отчетных суток. Насколько целесообразно в этом случае приостанавливать работу торговой точки в районе 12 часов ночи, если она закрывается в час?

Интересно отметить и то, что на бейдже женщины, представившейся администратором также были указаны персональные данные: Бекчанова Наталья Владимировна. Причем в разделе должность указано, что она является кассиром-операционистом, а не администратором.

Каких-либо мер для стабилизации ситуации со стороны персонала предпринято не было. В итоге очередь у касс была ликвидирована лишь около 00:40.

За несколько дней до случившегося неприятный инцидент уже другого рода произошел в «Магните», расположенном на ул. Промышленная 21/1. И он уже более серьезный. Здесь на камеру мобильного телефона был запечатлен факт нарушения санитарных норм, а именно — товарного соседства на прилавке. Не упакованная даже в пищевую пленку черешня находилась рядом с продуктами, от которых исходят сильные запахи, а именно — с рыбой. Причем этот случай не единичен. В прошлом году точно такое же нарушение имело место быть в этой же самой торговой точке. По обращения нашего издания в региональное управление Роспотребнадзора в адрес организации торговли АО «Тандер» по данному факту было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Действия, видимо, это предостережение не возымело. ;

Фото прилавка супермаркета «Магнит», ул. Промышленная, 21/1. 29 июня 2018 г. ;

Фото прилавка супермаркета «Магнит» ул. Промышленная 21/1. 27 июля 2017 г.

* Краснодарский «Магнит»: черешня с ароматом рыбы

Подобные мелкие недочеты и достаточно серьезные нарушения не могут не влиять на мнение клиентов, которое остается у них после посещения торговой точки. Тем более, когда речь идет о компании «Магнит», которая старательно заботилась о своем имидже все эти годы. Или политика компания уже успела претерпеть какие-либо изменения после ухода её основателя?