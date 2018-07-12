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В Москве хотят продлить сроки подачи заявлений для голосования по месту нахождения
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В Москве хотят продлить сроки подачи заявлений для голосования по месту нахождения 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Мосгоризбирком обратится в ЦИК России с предложением продлить сроки, в которые москвичи могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщил на заседании в четверг заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
«Мы считаем возможным обратиться в ЦИК со следующим предложением. Продлить сроки возможной подачи заявления в МФЦ не ранее чем за 45 дней до голосования и не позднее чем за один день до дня голосования, то есть пятница. Установить сроки возможности подачи специального заявления в комиссию по месту жительства гражданина в субботу во время работы комиссий», — сказал Ермолов.
Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы, согласно которым москвичи смогут проголосовать на выборах за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.
Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах — в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
В четверг Мосгоризбирком утвердил число избирательных участков за пределами города. В Московской области предлагается образовать 183 участка, в Калужской области — 16, во Владимирской и Тульской областях — по пять участков.
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