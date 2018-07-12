Работы по уходу за зелеными насаждениями проведут во Внуковском

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Специалисты проведут на территории поселения Внуковское по уходу за растениями. Об этом стало известно 12 июля.

— В микрорайоне «Солнцево Парк» в весенне-летний период специалисты высадили 38 кустов, 40 сосен, 16 лиственных деревьев и 5000 однолетних цветов. На территориях деревень, поселков и около памятников обустроили клумбы, которых тоже около 5000. Кроме того, в рамках компенсационной подсадки в муниципальном образовании появилось 4300 деревьев и кустарников, — рассказали в отделе благоустройства администрации поселения Внуковское.

Сотрудники добавили, что на данный момент проводится работа по уходу за растениями. Специалисты поливают их, разрыхляют почву, пропалывают и подсаживают цветы.