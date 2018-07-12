Танкисты Балтфлота провели «бой» на полигоне

Танковые подразделения 79-й мотострелковой бригады армейского корпуса Балтийского флота отработали наступление на превосходящие силы условного противника и провели стрельбы штатными снарядами.

Танковые подразделения 79 мотострелковой бригады армейского корпуса Балтийского флота провели наступление на превосходящие силы условного противника на одном из полигонов на востоке Калининградской области. Стрельбы проводились днем и ночью в условиях, имитирующих реальный танковый бой.

По замыслу учений, усиленный танковый батальон провел наступление на мотострелков противника с фланга и обеспечил их разгром. Стрельба велась в движении с включением в динамику условного боя, которую обеспечивало использование дымов и разрывы мин, обозначающих артиллерию и выстрелы танков условного противника. Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени танков условного противника с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета цели, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства. Наступление осуществлялось при поддержке артиллерии.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град», а также ударные вертолеты и беспилотные летательные аппараты.