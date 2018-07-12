Сотрудник зоопарка шокировал интернет малоизвестными фактами о зверях

1. Черепахи бурно занимаются любовью (верхнее фото)

«Черепахи имеют супер громкий секс. Да, это действительно очень громко».

Природный мир полон тайн, до сих пор не разгаданных человечеством. Экскурсовод зоопарка и аквариума Колумбуса в штате Огайо ( США ) считает себя одним из хранителей загадок животного мира и с удовольствием делится с посетителями малоизвестными фактами о животных, которые точно удивят вас.

2. Жирафы спят всего 1−2 часа в день 3. Фламинго имеют удивительные ноги

«Люди часто заблуждаются, думая, что колени фламинго сгибаются в обратную сторону. Однако то, что вы видите в середине ноги, это вовсе не колено, а лодыжка. Колено у фламинго расположено выше и сгибается так же, как у нас».

4. Олени Санта-Клауса

«Северные олени — единственный вид, в котором рога выращивают и самцы, и самки. Самцы сбрасывают их в начале декабря, а самки — весной, поэтому все олени Санта-Клауса — девочки. Хе-хе, я люблю рассказывать об этом маленьким детям».

5. Мама-кенгуру вырабатывает разные виды молока

«Оказывается, кенгуру-мама может выхаживать одновременно трёх кенгурят. Пока один находится в животе, другой может сидеть в сумке и получать молоко матери из одного соска, в то время как третий уже способен передвигаться самостоятельно и кормиться из другого соска. При этом для каждого из детей организм матери-кенгуру вырабатывает разное по составу молоко».

6. Слоны узнают себя в зеркале

«Слоны — одни из тех немногих животных, которые могут пройти зеркальное испытание. Другими словами, они могут узнать собственное отражение в зеркале. Специалисты проверили это, нарисовав метку мелом на лбу слона, а затем показав ему зеркало. Слон дотрагивался до метки, тем самым указывая, что он знает, что смотрит на самого себя. Кроме них, узнать себя в зеркале могут только высшие приматы, дельфины и, как ни странно, сороки».

7. Дикие кошки умеют мурлыкать

«Есть несколько способов классифицировать крупных кошек, один из наиболее полезных — по издаваемым звукам. Тигры и львы ревут, рыси и пумы мурлыкают. Я слышал, как мурлычет гепард — это похоже на звук двигателя на холостом ходу, и это потрясающе».

8. Обезьяны бонобос — ближайшие родственники людей

«Бонобос — наш ближайший генетический родственник, они более тесно связаны с нами, чем с шимпанзе или гориллами. Эти приматы почти совсем неагрессивны, матриархальны и используют секс для решения всех своих проблем. Это интересная область для изучения, не правда ли?»

9. Белые медведи не белые

«Мех белого медведя не белый, он прозрачный, как оптоволокно. Кроме того, их кожа чёрная».

10. Гориллы влюбляются и мастурбируют

«Гориллы влюбляются друг в друга и в людей, которые заботятся о них. Иногда это похоже на мыльную оперу. А ещё самцы горилл мастурбируют. Не знаю, делают ли это самки, я никогда не видел».

11. Кенгуру двигают лапами синхронно

«Кенгуру не могут двигать задними лапами независимо друг от друга. Только в воде. Когда эти животные на суше, движения их лап синхронизированы. Гуляющие кенгуру выглядят очень неловко. Иногда они используют хвост, как третью ногу, чтобы подпереть своё тело».

12. Белоголовые орланы обладают нелепым голосом

«Вокальные данные белоголовых орланов — это совсем не то, что вы ожидаете услышать. Когда вы видите летящего орла в кино и слышите величественный звук — это не соответствует действительности. Звук был продублирован другой птицей, как правило, краснохвостным ястребом. На самом деле белоголовые орланы звучат… как будто котёнок стал птицей».

13. Носорог и его рог «Если носорог сбивает рог, он отрастает быстрее, чем вы ожидаете. Одна из наших питомиц, Рози, уже дважды теряла свой рог».

14. Обезьяны бывают оранжевыми

«Лангурские обезьяны серебристо-серого цвета, а вот их детёныши рождаются ярко-рыжими, как мандарины. Я не преувеличиваю».