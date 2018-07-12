В Петербурге появится новый скейт-парк и велопарковки у метро

Санкт-Петербурге появится новый скейт-парк и велопарковки, пишет проект «Твой бюджет».

Жители Приморского района в рамках проекта «Твой бюджет» проголосовали за строительство велопарковки у метро и скейт-парк. По мнению горожан это поможет улучшить их качество жизни.

Наибольшее число голосов получил проект Малышева Гавриила. Он предложил создать крытые перехватывающие велосипедные парковки у станций метро в Приморском р-не. На втором месте Елизавета Челнокова с идеей обустроить современную вело-роллерную площадку «памп-трек» и уличный скейт-парка. Третье место — у идеи построить площадку для выгула собак от Лидии Мороз.