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Безопасная, но вонючая: ростовский Водоканал нашел способ решения проблем с водой
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Безопасная, но вонючая: ростовский Водоканал нашел способ решения проблем с водой 

Деловое сообщество 5 часов назад
Вонючая вода с болотным привкусом вызвала нешуточное беспокойство у ростовчан. Вопросов задавали так много, что водоснабжающей организации пришлось выпустить специальное разъяснение о причинах. Она не нова и достаточно известна — это цветение сине-зеленых водорослей в Дону.
Происходит такое каждый год, в этом же ситуация усугубилась аномальной жарой и ранним цветением.» Мы берем пробы ежедневно, мы определяем количество микроводорослей, проверяем запах. Лабораторные исследования показали, что водорослей становится больше. Их удалить из воды мы можем, но в процессе своей жизнедеятельности они выделяют в воду одорирующие вещества — от этого и появляется запах” — рассказал журналистам директор технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь. Вода пригодна для питья и безопасна, но запах убрать не получится. За качеством тщательно следят — пробы берут каждый час, подвергая их жесткому лабораторному контролю. Опытным путем специалисты «Ростовводоканала» выяснили, что проблему можно решить с помощью технологии обработки воды порошкообразным древесным активированным углем. Однако для применения этой технологии нужна модернизация очистных сооружений. Проект уже существует, нужно лишь финансирование. Ориентировочная стоимость модернизации оценивают в 200 млн рублей.
Впервые Ростов столкнулся с проблемой запаха воды в 2013 году, характерна она не только для донской столицы, но и для всех городов региона, использующих водозабор из реки Дон.
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