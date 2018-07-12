Срочно: Армия Сирии захватил город Даръа 

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Представители ряда стран при ВТО надеются, что Китай сможет играть лидирующую роль в многосторонней торговой системе

Китайский дипломат призвал к формированию сообщества с единой судьбой для всего человечества в целях противодействия глобальным вызовам