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Срочно: Армия Сирии захватил город Даръа
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Срочно: Армия Сирии захватил город Даръа 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Дамаск, 12 июля /Синьхуа/ — Вооруженные силы Сирии сегодня
вступили в район Даръа аль-Балад города Даръа. Таким образом, весь
населенный пункт находится под контролем национальной армии. Об  этом сообщает государственное информационное агентство САНА.
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