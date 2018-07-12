Китайские туристы не хотят ехать в США 

Интерес китайских туристов к путешествиям в США ослабевает по мере приближения пикового сезона отпусков на фоне растущей торговой напряженности между двумя странами. По словам экспертов, вместо этого китайские туристы предпочтут поехать в Европу и Россию, что может нанести ущерб американских отраслям экономики, связанным с туризмом.
В первой половине этого года популярность поисковых запросов американских городов, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Бостон, показала снижение в июле, хотя этот месяц традиционно является пиковым для туризма в США. Китайские туристы стали проявлять все больший интерес к городам России и некоторых европейских стран. Например, популярность Москвы выросла на 78 процентов, а Ниццы — на 31 процент.
В докладе Ассоциации путешествий США говорится, что Китай был третьим по величине зарубежным источником внешних туристов в США в 2016 году, при этом путешественники из Поднебесной традиционно много тратят за время поездкок.