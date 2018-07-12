Суд признал законным штраф экс-министру здравоохранения Удмуртии

Удмуртии штраф бывшему министру здравоохранения региона признали законным. Напомним, чиновника обвинили в нарушении закона о защите конкуренции. Ранее Удмуртским УФАС по итогам внеплановой проверки было возбуждено дело в отношении минздрава республики, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация» за нарушение закона о конкуренции. По данным надзорного ведомства, фигуранты дела заключили соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для участников. Лоты на совместные аукционы формировались ГУП УР «Фармация» в интересах ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Как сообщает пресс-служба удмуртского УФАС, штраф составил 20 тысяч рублей. Постановление суда уже поступило в антимонопольное ведомство.