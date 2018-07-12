Может ли шок от заявлений Трампа стать спасительным для Европы?

«Атлантико»: Дональд Трамп остался верным себе и, не дожидаясь прибытия партнеров по НАТО , начал оказывать на них давление, заявив в частности, что Берлин «полностью контролируется Россией » (намек на «Северный поток — 2»). «Мы, американцы, должны защитить Германию от России, в то время как первая платит миллиарды второй и способствует ее обогащению (…). Это не нормально!» В прошлом он уже устраивал нападки на Берлин из-за его положительного сальдо внешней торговли, которое становится причиной дисбаланса в мировой макроэкономике.

Но не может ли Трамп, как ни парадоксально, стать потенциальным «спасителем» Европы, заставив элиту заняться настоящими проблемами ЕС

Эдуар Юссон: Стоит вернуться к тому, что произошло во время объединения Германии в 1989-1990 годах. Западная Германия той эпохи не хотела формирования в Восточной Германии независимой демократии, а стремилась просто поглотить ее. Буш-старший дал на это добро при одном условии: объединенная Германия должна принадлежать НАТО. Как бы то ни было, в последующие годы Германия вела себя так, словно больше не входила в альянс и без конца снижала выделяемую на оборону долю ВВП. Сегодня она составляет менее 1%. Почти три десятилетия спустя Дональд Трамп (несмотря на видимость, он идет по стопам Барака Обамы ) отказался от имперской политики США и вернулся к политике национальных интересов. Поэтому ему непонятно, зачем он должен и дальше обеспечивать защиту Германии: она предпочитает вкладывать торговые прибыли в акции американских предприятий и строительство прямого газопровода из России в Западную Европу, а не в участие в общих западных оборонных усилиях. Дональд Трамп внезапно заговорил с немцами на том языке, который они сами используют в общении с европейскими партнерами. Именно это удивило их: после окончания холодной войны они думали, что им уже не придется отчитываться перед США. Только вот они забыли, что все еще требуют от американцев обеспечивать их оборону. По мнению Вашингтона, европейская иерархия выглядит иначе, чем та, что существует в ЕС. Стоит посмотреть, как Дональд Трамп протянул руку Эммануэлю Макрону , главе государства с самым большим оборонным бюджетом относительно ВВП в Западной Европе. Не думаю, что Трамп собирается работать на благо Европы вместо нее самой: для этого он слишком уважает принцип государственного суверенитета. Наконец, мне не кажется, что отрезать себя от России соответствует интересам Европы и в первую очередь Германии. Кстати, говоря, это и не в интересах США, которым не следует подталкивать Москву к Пекину.

— Какие же темы Трамп пытается озвучить, а европейцы предпочитают стараются не поднимать?

— Разногласий немало. По большей части они связаны с тем, что Европа в силу механизмов принятия решений ЕС страшно долго адаптируется к миру в его истинном виде. Чего стоит хотя бы вопрос отношений с Израилем . Пекин критикует палестинскую политику Тель-Авива, как будто сейчас все еще конец 1990-х годов. Израиль же за это время сделал несколько предложений по урегулированию конфликта, вывел войска из сектора Газа (там сразу же обосновалось ХАМАС ) и оказался в намного более уязвимом положении по отношению к Ирану , чем в те времена, когда Ирак Сирия были устойчивыми государствами. Почему Европа и США не могут объединиться в политике умного альянса с Израилем? И почему бы Европе не договориться с США о формировании нового средиземноморского порядка вместо того, чтобы просто мириться с региональным геополитическим кризисом, как это происходит сейчас? Почему бы Европе не установить сбалансированные отношения с Россией, которую, судя по всему, поддерживает Трамп? Уравновешенное партнерство с Россией не означает зависимости от нее в энергетическом плане, подобном тому, в котором оказалась Германия: она по идеологическим соображениям отказалась от ядерной энергетики, хотя технологии возобновляемых энергоресурсов недостаточно развиты и слишком дороги. Теперь она вынуждена массово закупать российский газ, чтобы не потерять лицо. Зачем Европа выступает за мальтузианскую валютную политику вместо того, чтобы поставить валюту на службу экономическому росту, как поступают США? Как Европа может верить, находясь в мире суверенных государств, что она может иметь хоть какое-то влияние в международных делах без достойной «европейской обороны»? Как Германия может говорить о своей вере в международную торговлю и не вести традиционную игру открытой экономики, которая подразумевает не накопление торговых прибылей, а их траты и инвестиции? У Вашингтона имеется немало вопросов. И их в конечном итоге мог задать любой президент США. Не стоит путать провокации в стиле Трампа и реальное соотношение сил Америки и Европы.

— Как давление со стороны Трампа может привести к осознанию ситуации? И повлечет ли оно в свою очередь усиление или ослабление ЕС?

— Первый сценарий: европейцы выступят единым фронтом против Трампа. Он примирит их в ущерб себе. Это маловероятно, поскольку Европа разобщена по многим вопросам. Второй, такой же невероятный сценарий: европейцы абстрагируются от личности Трампа и договорятся с ним, поняв, что любой президент США рано или поздно задал бы эти вопросы с точки зрения национальных интересов Америки. По факту же, диалог европейцев и американцев невозможен из-за разнонаправленных бюджетных концепций: Германия навязала ЕС и в частности еврозоне предельно ограничительные взгляды. Увеличение оборонных бюджетов до 2% ВВП заставит многие страны выйти за установленные европейскими соглашениями границы дефицита. Что касается 4%, это будет возможным только после отказа от системы евро. Здесь существует кардинальное различие между США, где валюта стоит на службе роста и инвестиций, и Европой, где экономическая деятельность подчинена требованию валютной стабильности. В любом случае, своей критикой в адрес Германии Трамп поднимает вопрос эффективности немецкого лидерства в Европе. Это делает Берлин более уязвимым во внутренних дискуссиях в ЕС.