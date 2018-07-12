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Саратовцы могут компенсировать вред природе новыми деревьями
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Саратовцы могут компенсировать вред природе новыми деревьями 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Что такое углеродный след и как его компенсировать? И почему экологи предлагают жителям Саратовской области рассчитать этот показатель?
Углеродный след — это количество выброса диоксида углерода от использования транспорта. Сервис по восстановлению лесов Posadiles предлагает саратовцам возместить вред природе, рассчитав с помощью специального калькулятора след СО2, оставленный вами. Калькулятор использует данные о перелетах и переездах, а также о расходе топлива и величине пробега персонального автомобиля. Кроме того, сервис посчитает, сколько деревьев необходимо посадить для того, чтобы покрыть вредные выбросы.
Деревья высадят волонтеры этой осенью на пострадавших от пожаров лесных территориях. От вас лишь потребуется внести некую сумму на сайте Posadiles. Пользователи получат фото и gps-координаты саженцев.
“Лето — пора отпусков, вместе с которыми из-за увеличения количества перелетов и переездов усиливаются выбросы парниковых газов. Мы предлагаем сознательным гражданам, которые собираются или уже съездили в путешествие, компенсировать свой СО2 след, воспользовавшись нашим калькулятором, и таким образом сократить вредное воздействие на природу”, — рассказала информационной службе «Саратов 24» руководитель сервиса Posadiles Марианна Мунтяну.
Помимо обычных саратовцев, рассчитать и компенсировать углеродный след предлагают и производствам, которые ведут свою хозяйственную деятельность на территории Саратовской области. Среди тех, кто уже частично возместил вред, нанесенный окружающей среде компании Фаберлик, МТС, Эльдорадо, СПЛАТ и Сбербанк страхование.
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