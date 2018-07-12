На Совете ЕЭК обсудят наиболее чувствительные проблемы внутреннего рынка

Среди такого рода препятствий — вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, доступа к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах, недопущения случаев применения минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС, взаимного признания системы ветеринарного контроля (надзора) во всех странах Союза, взимания обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, поставляемой из государств Союза.

Эти препятствия и предложения по их устранению планируется рассмотреть на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 июля.

Формат предварительного обсуждения наиболее чувствительных для стран ЕАЭС вопросов на Консультативном комитете по функционированию внутренних рынков был определен ранее на совещании с участием заместителей руководителей органов государственной власти стран-участниц, уполномоченных взаимодействовать с Комиссией.

В качестве наиболее чувствительных препятствий, в частности, обозначены вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках в электронном формате.

Стороны договорились о том, что необходимо реализовать процесс взаимного признания электронных цифровых подписей между теми странами Союза, которые к этому готовы уже сейчас. Это необходимо для обеспечения работы трансъевразийского рынка закупок в электронном формате. Участники заседания договорились до 1 сентября этого года утвердить план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей между странами Союза, что в свою очередь станет промежуточным этапом реализации общего плана по их взаимному признанию.

Важным вопросом для государств-членов является доступ к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах. Основная доля рынка государственных закупок ЕАЭС приходится на Россию — свыше 90%. В 2017 году она составила 7 трлн рублей по 3 млн размещенным извещениям, что на 10,6% выше уровня 2016 года. За шесть месяцев 2018 года общая сумма государственных закупок по 1,6 млн размещенным извещениям достигла 3,9 трлн рублей.

Члены Консультативного комитета рассмотрели чувствительный вопрос, касающийся применения Кыргызской республикой минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС.

На повестке дня стоял вопрос, связанный с сохранением ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

Участники заседания также обсудили вопрос о подписании пакета соглашений по принципам ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, а также применение обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, ввозимой из государств Союза. Он взимается во всех государствах-членах, за исключением Армении

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