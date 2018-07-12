Волгоградские НКО впервые присоединились к проекту «Стационар на дому»

Некоммерческие организации Волгоградской области впервые подключились к проекту «Стационар на дому», который стартовал в регионе в марте 2018 года, и охватывает 250 человек, за которыми необходим постоянный полный или частичный уход. Теперь помогать пожилым, одиноким и тяжелобольным будут «Опора», «Благодать» и «Золотая осень».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, представители этих НКО будут помогать данным категориям граждан в приготовлении пищи, кормлении, гигиеническом уходе, а также предоставлять им медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь. В дальнейшем планируется обучить их уходу за людьми с индивидуальными особенностями.

Добавим, сейчас ведется работа по расширению списка некоммерческих организаций, участвующих в проекте.

Напомним, в регионе зарегистрировано почти 3000 социально ориентированных НКО, из которых 27 включены в реестр поставщиков соответствующих услуг. Им оказывается господдержка: в 2017 году 84 организации получили 125 миллионов рублей, выделенных им в рамках президентских грантов. По этому показателю Волгоградская область попала в топ-3 лучших субъектов РФ

Программа «Стационар на дому» действует наряду с существующей государственной системой соцобслуживания, но предусматривает более частые и продолжительные посещения граждан.