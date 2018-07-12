В региональном минпроме обсудили вопросы машиностроительной отрасли 

Как сообщает сайт регправительства, Анатолий Афанасьев рассказал главе областного минпрома о деятельности реготделения. Основной задачей "СоюзМаш России" является стимулирование развития машиностроительного комплекса области путем создания общественной площадки для обсуждения отраслевых проблем и формулировки предложений для их решения. Первый заместитель Председателя отделения общероссийской общественной организации также выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с ведомством.
Как отметил Николай Брусникин, «СоюзМаш России» является важным инфраструктурным элементом промышленной политики губернии. В рамках саморегулируемой организации формируется широкий пул экспертов, которые обладают опытом реализации государственных проектов как в советские времена, так и в современной истории страны.
"Мы убеждены, что Союз машиностроителей России и дальше будет оставаться опорой для министерства промышленности и технологий Самарской области, поставщиком кадров, идей и проектного подхода", — подчеркнул Николай Брусникин.