Ещё
В региональном минпроме обсудили вопросы машиностроительной отрасли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В региональном минпроме обсудили вопросы машиностроительной отрасли 

Волга Ньюс 5 часов назад
Как сообщает сайт регправительства, Анатолий Афанасьев рассказал главе областного минпрома о деятельности реготделения. Основной задачей "СоюзМаш России" является стимулирование развития машиностроительного комплекса области путем создания общественной площадки для обсуждения отраслевых проблем и формулировки предложений для их решения. Первый заместитель Председателя отделения общероссийской общественной организации также выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с ведомством.
Как отметил Николай Брусникин, «СоюзМаш России» является важным инфраструктурным элементом промышленной политики губернии. В рамках саморегулируемой организации формируется широкий пул экспертов, которые обладают опытом реализации государственных проектов как в советские времена, так и в современной истории страны.
"Мы убеждены, что Союз машиностроителей России и дальше будет оставаться опорой для министерства промышленности и технологий Самарской области, поставщиком кадров, идей и проектного подхода", — подчеркнул Николай Брусникин.
Волга Ньюс: последние новости
Глава региона поздравил работников Почты России с профессиональным праздником "Росгосстрах" оштрафовали на 100 тысяч за навязывание дополнительных услуг Дмитрий Азаров посетил завод "Самаратранснефть-Терминал"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками295
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала56
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС157
Умер Виктор Фетисов2
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня25
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение