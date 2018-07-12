Собянин оценил заслуги Кириенко в «Росатоме»

Мэр Москвы Сергей Собянин , который ранее входил в наблюдательный совет ГК «Росатом», рассказал о работе Сергея Кириенко на посту генерального директора госкорпорации и его вкладе в повышение эффективности этой структуры.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко удостоен звания Героя России.

«Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом. Успехи ученых, подвиги военных имеют огромное значение и получают общественное признание. И это правильно. Но на счету организаторов и управленцев бывают не менее, а порой и более значимые свершения», — написал Собянин на своем сайте.

По словам столичного градоначальника, судьба распорядилась так, что он был председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» в первые годы ее становления, Кириенко в то время был гендиректором корпорации.

«Я видел, как он работал. В то время «Росатом» мало чем отличался от других госпредприятий постсоветского периода. Дикая неэффективность, развал управления, деградация целых направлений и отраслей. Кириенко провел сложнейшие и порой очень болезненные реформы в этой гигантской, наукоемкой и важнейшей корпорации. И во многом благодаря ему сегодня ГК «Росатом» без преувеличения является самой мощной и продвинутой системой в своей отрасли в мире», — объяснил Собянин.

Он подчеркнул, что российская атомная отрасль — это гарантия выживания и конкурентоспособности страны в непростом современном мире.