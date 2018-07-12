США предложили пересмотреть стандарты гражданской авиации ради сверхзвуковых самолетов

США и ЕС ведут секретные переговоры о стандартах для сверхзвуковых самолетов

В связи с планами по развитию сверхзвуковых гражданских самолетов США потребовали введения новых стандартов шума, но столкнулись с сопротивлением европейских стран, сообщает Reuters

Германию и США и европейские страны, включая Францию Великобританию , спорят о новых стандартах шума для полетов самолетов. Переговоры ведутся на базе Международной организации гражданской авиации ООН , сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, известных с секретными переговорами.

США хотят возобновить работу над сверхзвуковыми самолетами, начиная с Aerion Supersonic, Boom Supersonic и Spike Aerospace. По данным издания, США настоятельно призвали организацию «оперативно продвигаться» к новым стандартам, которые отражают «фундаментальные различия» между дозвуковыми и сверхзвуковыми самолетами.

В Европе считают, что нынешние уровни шума должны использоваться в качестве «руководящих принципов» для разработки правил посадки и взлета. «У Европы есть проблема, но у них нет причины ее решать в отсутствии требующей этого промышленности», — рассказал источник в отрасли.

Тем не мене, по данным журналистов, Международная организация гражданской авиации ООН начала изучать техническую информацию о сверхзвуковых самолетах.

Отмечается, что похожий спор возникал в 1990-х годах, когда в ЕС хотели запретить шумные американские самолеты типа Boeing 727, а Вашингтон пригрозил наложить запрет на англо-французский Concorde.

В издании напоминают, что Федеральное управление гражданской авиации США запретило сверхзвуковые полеты в стране с 1973 года. Новые самолеты, как планируется, пока будут тестироваться над океаном.