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Власти Подмосковья анонсировали сырный фестиваль
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Власти Подмосковья анонсировали сырный фестиваль 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Подмосковные фермеры представят свою продукцию в ходе сырного фестиваля, который состоится в деревне Дубровское городского округа Истра с 3 по 5 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 12 июля.
«Фермеры 40 сыроварен из 17 районов Подмосковья представят более сотни сортов сыра участникам и гостям фестиваля, ставшего уже традиционным. Всего на ярмарку ожидается около 140 сельхозпроизводителей со всей России, 95 из которых — сыровары», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Он уточнил, что мероприятие посетят сельхозпроизводители из Марий Эл, Адыгеи, Татарстана, Санкт-Петербурга, Владимира, Смоленска, Липецка, Пскова, Калининграда и других регионов.
«Подобные фестивали — это демонстрация достижений наших сыроваров, доказательство того, что фермерские сыры могут присутствовать не только в локальных местах продажи и производства, но и уже активно выходить на полки средних и крупных торговых сетей», — отметил Разин.
Министр напомнил, что сегодня Подмосковье является крупнейшим производителем сыра в России. Местные власти различными способами поддерживают мелких производителей, подчеркнул он. По его словам, в ближайшем будущем будет увеличена грантовая поддержка.
В сообщении также отмечается, что на фестивале предусмотрела деловая программа, в рамках которой предприниматели и производители смогут пройти тематические мастер-классы.
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