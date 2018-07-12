Тимирязевка присоединилась к проекту по выращиванию растений и рыб по технологиям гидро-, аэро— и аквапоники

Его авторами стали активисты Ставропольского отделения Российского союза сельской молодежи, а средства на реализацию предоставил Фонд президентских грантов.

В распоряжение ученых Тимирязевки поступят три установки Russian [city] Farms, а также комплект методических материалов для обучения студентов технологиям сити-фермерства. Установки будут небольших размеров, а их конструкция модульной, так что студенты смогут их освоить в кратчайшие сроки.

По словам координатора проекта в Тимирязевке, научного сотрудника кафедры генетики биотехнологии селекции и семеноводства Ивана Чуксина, работать с установками и над их совершенствованием будут студенты сразу нескольких факультетов — агрономии и биотехнологии, садоводства и ландшафтной архитектуры, зоотехнии и биологии.

Конечная цель тимирязевских ученых амбициозна — дать возможность каждому желающему круглый год выращивать овощи, например, салат и помидоры, в домашних условиях. Уже рассчитана примерная стоимость установки для конечного потребителя — около 15 тысяч рублей.

Таким образом, Тимирязевка движется в авангарде развития прорывных аграрных отраслей. Реальность такова, что сельское хозяйство активно перемещается в городское пространство, а труд человека все чаще заменяют инновации и роботизированная техника.

Сити-фермерство — передовое направление, объединяющее в единое целое агро— и аквакультурные технологии, передовые инженерные и информационно-технологические решения, а также новые бизнес-модели, чтобы обеспечить жителей городов будущего продуктами питания и сделать это эффективнее традиционного сельского хозяйства.