SRV знает, что делать с «Жемчужной плазой»

Окончательное решение о строительстве второй очереди торгово-развлекательного центра «Жемчужная плаза» еще не принято. Об этом сообщила пресс-служба концерна SRV.

Отметим, что вопрос о начале строительства второй очереди «Жемчужной плазы» стоит уже не первый год. Первое разрешение на строительство компания получила еще в 2015 году. В этом году часть открытой стоянки ТРЦ огородили под реализацию нового проекта, однако никакие работы пока не начались.

«Инвестиционное решение о строительстве второй очереди «Жемчужной плазы» еще не принято. Этот вопрос пока не согласовало финское руководство нашего концерна. До тех пор, пока там не будет принято окончательно решение, строительство второй очереди ТРЦ не начнется», — уточнили в SRV.

При этом SRV готов продать действующую «Жемчужную плазу». «Интерес к этому объекту есть, однако каких-то конкретных договоренностей ни с кем еще не достигнуто», — пояснили в концерне.

Напомним, «Жемчужная Плаза» — совместный инвестиционный проект финского строительного концерна SRV и китайской «Шанхайской индустриально-инвестиционной компании». ТРЦ заработал в 2013 году, он располагается на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина».