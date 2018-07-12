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Ждамировский полигон будет рекультивирован за пять лет
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Ждамировский полигон будет рекультивирован за пять лет 

Калуга 24 5 часов назад
Фото: Калуга 24
Самый крупный в Калужской области Ждамировский полигон твердых коммунальных отходов будет рекультивирован за пять лет. Об этом корреспонденту ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопором-2018» рассказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Ждамировский полигон — он будет рекультивироваться. В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, завершается этап экспертизы, там есть небольшие замечания, они устраняются. Уже в самое ближайшее время приступим к его рекультивации. Это глобальный, масштабный проект, который порядка пяти лет будет ", — цитирует ТААС слова Разумовского. Ждамировский полигон, общий объем отходов которого был оценен в 4,5 миллиона тонн, закрыли в начале 2017 года. Стоимость проекта рекультивации полигона оценивается в миллиард рублей.
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