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Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке «Кванториум» Екатеринбурга
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Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке «Кванториум» Екатеринбурга 

ТАСС 5 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке «Кванториум» в Екатеринбурге, который осенью начнет работать на площадке "Ельцин Центра". Об этом в четверг сообщил ТАСС директор екатеринбургского «Дворца молодежи», который является региональным оператором проекта, в рамках IX международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
"Мы уже закрыли прием. Мы объявили прием на 800 мест, […] было больше 1 тыс. заявок, но мы все заявки все равно забираем, и мы обещаем, что каким-то образом будем эти проблемы решать", — сказал собеседник агентства.
Детские технопарки «Кванториум» — это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.
Ранее сообщалось, что в мае подписали соглашение об открытии в Екатеринбурге сразу двух детских учреждений: в «Ельцин Центре» будет создан технопарк по модели «Стандарт», рассчитанный на 800 школьников, а в здании локомотивного депо Свердловской детской железной дороги появится технопарк по модели «Мини». Также на площадках запланированы тематические лекции, мастер-классы, состязания юниоров по стандартам JuniorSkills и хакатоны — отраслевые чемпионаты по решению технологических задач ведущих компаний региона.
Кроме того, в Свердловской области реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа». Планируется, что к 2020 году доля детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, вырастет не менее чем до 75%. По итогам 2017 года этот показатель составил 72,5%.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером «Иннопром-2018» стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра мероприятия.
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