Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке «Кванториум» Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке «Кванториум» в Екатеринбурге, который осенью начнет работать на площадке "Ельцин Центра" . Об этом в четверг сообщил ТАСС директор екатеринбургского «Дворца молодежи», который является региональным оператором проекта, в рамках IX международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

"Мы уже закрыли прием. Мы объявили прием на 800 мест, […] было больше 1 тыс. заявок, но мы все заявки все равно забираем, и мы обещаем, что каким-то образом будем эти проблемы решать", — сказал собеседник агентства.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Ранее сообщалось, что в мае подписали соглашение об открытии в Екатеринбурге сразу двух детских учреждений: в «Ельцин Центре» будет создан технопарк по модели «Стандарт», рассчитанный на 800 школьников, а в здании локомотивного депо Свердловской детской железной дороги появится технопарк по модели «Мини». Также на площадках запланированы тематические лекции, мастер-классы, состязания юниоров по стандартам JuniorSkills и хакатоны — отраслевые чемпионаты по решению технологических задач ведущих компаний региона.