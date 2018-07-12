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Пенсионеры из Отрадного начали осваивать декупаж
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Пенсионеры из Отрадного начали осваивать декупаж 

Управа района Отрадное 5 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Пенсионеры из Отрадного, участвующие в проекте «Московское долголетие», стремятся не только укреплять здоровье, посещая спортивные кружки, но и творчески развиваться. Как сообщили в районном филиале территориального центра социального обслуживания «Бибирево», одним из самых популярных кружков этой направленности у жителей старшего возраста стали занятия по художественно-прикладному творчеству в технике декупаж.
— Декупаж — это техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта, — рассказали в администрации филиала «Отрадное». — Декупаж доступен любому! Приходите к нам, и специалист отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Людмила Михайлова научит вас создавать настоящие шедевры.
Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать себе занятие по душе могут все желающие жители района, достигшие пенсионного возраста. Для этого нужно прийти в филиал «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6, либо позвонить по телефону 8 (499) 903-10-20. (вт)
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