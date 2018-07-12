Топ-10 курортов для идеального медового месяца

3. Бора-Бора (Французская Полинезия)

9. Амальфитанское побережье (Италия)

Россию традиция отправляться в свадебное путешествие сразу после бракосочетания пришла еще в XIX веке. С тех пор каждая молодая супружеская пара стремится сделать свой медовый месяц особенным и незабываемым. А для того, чтобы ваш совместный отдых остался в памяти на всю жизнь, подойти к выбору тура необходимо со всей серьезностью. Итак, попробуем облегчить вам задачу: рассказываем о 10 самых романтических уголках планеты.

1. Тоскана (Италия)

Самым подходящим для honeymoon международные эксперты считают итальянскую Тоскану. Столица этого региона — город Флоренция — по праву считается одним из наиболее живописных мест в мире. Тем, кто любит активный отдых, здесь есть на что посмотреть: чего стоит одна галерея Уффици, где можно взглянуть на полотна да Винчи и Боттичелли. А еще в Тоскане потрясающие замки, необъятные виноградники и уютные итальянские деревеньки. Любителям пляжей здесь тоже понравится: западную часть региона омывает Средиземное море. А если вы решите посетить городок Пьенца, то сможете прикоснуться и к истории мирового кинематографа — именно здесь снимали «Ромео и Джульетту» (1968).

2. Таити (Французская Полинезия)

А вы не были на Таити? Если на этот вопрос нарисованного Кеши вы отвечаете отрицательно, советуем присмотреться к этому исключительному курорту. Здесь интересно все, начиная с истории возникновения — остров образовался в результате извержения вулкана. На острове райские пейзажи, а вокруг — ничего, кроме безграничного Тихого океана. Что может быть лучше во время романтического путешествия? А если вы попадете на Таити в конце июня — начале июля, то сможете застать главное для островитян культурное событие — хейву, или спектакль танцев Полинезии. Этот праздник готовится в течение нескольких месяцев, и туристам непременно стоит стать свидетелями этого красочного зрелища.

3. Бора-Бора (Французская Полинезия)

Несмотря на то, что Бора-Бора — один из самых дорогих курортов, отпуск здесь запомнится вам на всю жизнь. Дикие джунгли, Тихий океан и лазурная вода не оставят равнодушными ни одного романтика. Здесь можно заняться дайвингом и покормить акул (конечно, под надзором опытного инструктора), а также посетить ресторан «У Кровавой Мэри», завсегдатаями которого являются голливудские знаменитости.

4. Сент-Люсия

Сент-Люсия — это островное государство, омываемое водами Атлантического океана с одной стороны и Карибского моря с другой. Здесь располагаются целых пять заповедников с райскими птицами, зарослями орхидей и мангровыми лесами. Незабываемой станет экскурсия к горам Пти-Питон и Грос-Питон — главным символам государства, а влюбленные оценят шумные водопады и непередаваемой красоты пляжи. Кстати, эксперты утверждают, что ехать сюда лучше с мая по июнь — именно в этот период в Сент-Люсии самые приемлемые цены.

Фиджи — тоже очень дорогой курорт, но путешественники уверяют: оно того стоит. Фиджи представляет собой архипелаг, состоящий из 300 островов, две трети из которых считаются необитаемыми. Это рай для любителей дикой природы и дайвинга — отправившись в океан с аквалангом, можно встретить морских черепах весьма внушительных размеров. А еще совсем недавно — в прошлом веке — на Фиджи жили людоеды, поэтому любителям экстрима местные предлагают тематические экскурсии.

6. Долина Напа (США)

По всей живописной калифорнийской долине Напа расположились виноградники, поэтому она по праву считается американским центром винного туризма. Здесь раскинулись роскошные виллы и рестораны, удостоенные звезд Мишлен. Ежегодно долину посещают около 4,5 млн путешественников, среди которых очень много влюбленных пар.

7. Мальдивы

Пальмы, белоснежный песок и Индийский океан — все это о Мальдивах. Мальдивы расположены на группе атоллов, в свою очередь состоящих из 1192 коралловых островов. Единственный город и по совместительству столица государства носит название Мале. Здесь обитают гигантские улитки-ахатины и летучие лисицы, а в воде можно увидеть морских черепах, дельфинов и даже китов. В состав местных блюд в основном входят рыба и рис, а еще стоит попробовать национальный десерт бонди — кокосовые палочки. Имейте в виду: государственной религией на островах является ислам, а значит, разгуливать в шортах где-либо, кроме пляжа, не получится.

8. Париж (Франция)

Очевидно, Париж не мог не войти в топ самых романтических городов планеты. Помимо пресловутой, но прекрасной Эйфелевой башни, необходимо посетить «Гранд-Оперу», Лувр (вы просто обязаны увидеть картину «Мона Лиза»), музей Пикассо, Версальский дворец и еще десятки местных достопримечательностей. К романтике в столице Франции располагает все вокруг: от уютных ресторанчиков с видом на Триумфальную арку до набережной Сены.

9. Амальфитанское побережье (Италия)

Амальфитанское побережье расположилось на юге итальянского острова Сорренто прямо у Салернского залива в Тирренском море. Вот уже 20 лет эти места являются объектом Всемирного наследия. Еще бы: в главном городе побережья Амальфи можно увидеть собор, построенный в 937 году. Одним из красивейших мест на берегу считается рыбацкая деревня Позитано , которая спускается прямо к воде по склонам гор.

10. Бали (Индонезия)

Остров Бали омывают сразу два океана — Тихий и Индийский. Здесь можно погулять по банановым рощам, увидеть множеств видов обезьян и вволю отдохнуть на пляже. Гости острова просто обязаны посетить древнейшие храмы и расслабиться в спа, заняться серфингом или дайвингом. Не забывайте, что с ноября по март на Бали сезон дождей, а еще здесь недешевая питьевая вода.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало о десяти самых дешевых курортах, где можно отдохнуть в этом году.

По материалам sravni.ru.