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Тысячелетние баобабы столкнулись с угрозой исчезновения
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Тысячелетние баобабы столкнулись с угрозой исчезновения 

360tv.ru 5 часов назад
«Древа жизни» ‐ африканские баобабы столкнулись с очередной угрозой исчезновения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на FoxNews.
Ученым не удалось установить точных причин, из-за чего девять тысячелетних баобабов «вымерли» в течение последнего десятилетия. Специалисты предположили, что все дело в засухе. Другая версия — это не вымирание вида, а смещение среды обитания.
«Мы верим, что ореол обитания баобабов постепенно смещается под воздействием природных изменений, поэтому мы не говорим о полном вымирании вида», — пояснил исследователь Стефан Вудборн.
Специалисты из Института проблем эволюции и экологии РАН и Института цитологии и генетики СО РАН осуществили успешную заморозку спермы амурского лесного кота. Эксперимент проводили, чтобы увеличить численность особей этого вида.
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