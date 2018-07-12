Экс-участник «Дома-2» высмеял предсказания ясновидящих о судьбе Бузовой

Май Абрикосов опубликовал свежий пост, в котором высказался о своем отношении к предсказаниям экстрасенсов. Экс-участник скандальной телестройки рассказал, что не верит в их пророчества, так как сейчас есть масса возможностей узнать, о чем думает тот или иной публичный человек, через соцсети, и Америку тут они явно не откроют.

Особое внимание он уделил сбору прогнозов относительно Ольги Бузовой. Роман скомпилировал пророчества и у него получилась весьма занимательная картина. Все как один из ясновидящих утверждают, что Ольгу ждет долгое одиночество, так как она все еще живет воспоминаниями о Дмитрии Тарасове . Поэтому у нее не остается ничего, как только строить свою карьеру в шоу-бизнесе.

Особенно Абрикосова развеселило предсказание некой Жанны Костровой. Блогер с иронией заметил, что оно просто поражает своей новизной, так как оказывается секрет успеха поющей ведущей в ее трудолюбии.

В конце своей речи Роман тоже решил объявить себя пророком и предсказал Ольге в ближайшие 10 лет счастливое замужество, в котором она родит минимум одного малыша, и завидную карьеру, пишет сайт Dni.ru.