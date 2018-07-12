Коммунальщики восстановили газон на улице Пришвина

Коммунальные службы восстановили газон на участке улицы Пришвина. Это произошло после того, как на портал «Наш город» обратилась местная жительница. Женщина попросила привести в порядок почву и посеять там траву.

Через несколько дней коммунальные службы привели участок в порядок, перекопали почву и посеяли траву, а жительница получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью префекта СВАО Валерия Виноградова

«По указанному адресу проведены работы по рекультивации с посевом семян газонной травы», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)