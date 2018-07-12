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Коммунальщики восстановили газон на улице Пришвина
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Коммунальщики восстановили газон на улице Пришвина 

Управа района Бибирево 5 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальные службы восстановили газон на участке улицы Пришвина. Это произошло после того, как на портал «Наш город» обратилась местная жительница. Женщина попросила привести в порядок почву и посеять там траву.
Через несколько дней коммунальные службы привели участок в порядок, перекопали почву и посеяли траву, а жительница получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью префекта СВАО Валерия Виноградова.
«По указанному адресу проведены работы по рекультивации с посевом семян газонной травы», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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