Воспитанники приюта «Алтуфьево» посетили храмы Сергиевского благочиния 

В праздник Тихвинской иконы Божией Матери, по благословению настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерея Кирилла Шевцова, воспитанники социального приюта для детей и подростков «Алтуфьево» совершили поездку по храмам Сергиевского благочиния Москвы.
«В сопровождении священника храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве иеромонаха Тихона (Батурина), ребята посетили храмы Собора Московских Святых и преп. Сергия Радонежского в Бибиреве, преп. Серафима Саровского в Раеве, иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» в Бибиреве и Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве», — говорится на сайте храма.
Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (ео)