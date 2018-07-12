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Воспитанники приюта «Алтуфьево» посетили храмы Сергиевского благочиния
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Воспитанники приюта «Алтуфьево» посетили храмы Сергиевского благочиния 

Управа Алтуфьевского района 5 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В праздник Тихвинской иконы Божией Матери, по благословению настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерея Кирилла Шевцова, воспитанники социального приюта для детей и подростков «Алтуфьево» совершили поездку по храмам Сергиевского благочиния Москвы.
«В сопровождении священника храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве иеромонаха Тихона (Батурина), ребята посетили храмы Собора Московских Святых и преп. Сергия Радонежского в Бибиреве, преп. Серафима Саровского в Раеве, иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» в Бибиреве и Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве», — говорится на сайте храма.
Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (ео)
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