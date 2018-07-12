Новый каток с искусственным льдом появится в Алтуфьеве

У дома 16 на Костромской улице, на месте существующей хоккейной коробки, появится каток с искусственным льдом. Об этом сообщил глава управы Алтуфьевского района Владимир Кузьменко.

— Район условно разделен на две части. В одной, по адресу: Путевой проезд, дом 38А, уже есть искусственный каток, который пользуется популярностью. Новый каток появится в другой части района, причем расположение у него будет даже удобнее — площадка не будет спрятана во дворах, чтобы жителям не мешал шум. На катке смогут активно проводить время все желающие, а также будут заниматься ребята из спортивных секций района, — уточнил Владимир Кузьменко

Планируется, что каток заработает к будущему сезону, сейчас разрабатывается проектная документация. На площадке расположится холодильное оборудование, которое будет поддерживать нужную температуру даже в период оттепелей. Таким образом, жители Алтуфьева смогут пользоваться катком практически до весны. (вт)