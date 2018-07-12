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Светофор отремонтировали около пешеходного перехода на Алтушке
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Светофор отремонтировали около пешеходного перехода на Алтушке 

Управа Алтуфьевского района 5 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» около пешеходного перехода на Алтуфьевском шоссе отремонтировали светофор.
О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные нарушения устранены. Произведены работы по восстановлению в нормативное положение и закреплению распределительного щитка на светофорной колонке», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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