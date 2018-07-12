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Брексит создаст 3 500 рабочих мест для финансистов в Париже
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Брексит создаст 3 500 рабочих мест для финансистов в Париже 

Prian.ru 5 часов назад
Фото: Prian.ru
Президент лоббистской группы Paris Europlace Жерар Местралле отметил, что эта цифра намного выше, чем в других финансовых столицах мира. Американский гигант по управлению активами Blackrock и банк Citigroup входят в число компаний, планирующих перенести часть своей деятельности в Париж, сообщает The Local.
Если заглянуть чуть дальше, то в результате Брексита помимо 3 500 основных финансовых мест может появиться еще 20 000 по смежным специальностям. Такая активность — отчасти из-за пересмотра трудового законодательства и других мер, принятых президентом Эммануэлем Макроном, который стремится сделать Францию более привлекательной для иностранных инвесторов.
Лондон уже давно является главным финансовым центром Европы, и аналитики предсказали волну переводов рабочих мест на континент банками и страховыми компаниями, поскольку Великобритания готовится покинуть ЕС в марте 2019 года. Ведущие предприятия в других секторах, в том числе Airbus, BMW и Siemens, также предупредили, что могут перенести операции из страны.
Приток английских банкиров ожидается также во Франкфурте: эксперты полагают, что переезд 10 000 финансистов в немецкий город может спровоцировать сильный рост цен на жилье.
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